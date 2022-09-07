Швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозят штраф и тюремное заключение сроком до трех лет, подтвердил во вторник газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.

«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — объяснил он журналистам.

Как пишет издание, в случае умышленного нарушения принципов может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. Даже в случае небрежного нарушения этих мер возможно наказание в виде штрафа.

Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Сауны и бассейны должны быть отключены.