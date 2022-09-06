Самый мощный за последние годы тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею. Он нанес значительные разрушения и лишил электроснабжения десятки тысяч домохозяйств. Об этом сообщает АР во вторник, 6 сентября.

Наибольший ущерб был нанесен в южном городе Пхохан. Здесь есть погибший и еще по меньшей мере девять числятся пропавшими без вести после того, как шторм затопил дороги и здания, спровоцировал оползни, а также затопил торговый центр.

Кроме того, еще один человек погиб в соседнем с Пхонаном городе Кенджу.

Пожарные службы Пхонана сообщили, что загоревшееся в результате непогоды пламя уничтожило здание с электрооборудованием и повредило отдельное офисное здание и коксохимический завод.

Для помощи в спасательных и реставрационных работах были развернуты войска, которые двигались на бронированных машинах.

Министерство безопасности Южной Кореи заявило, что в результате штормов 80 домов и зданий были затоплены или разрушены, а сотни дорог, мостов и сооружений были повреждены. Более 600 школ были закрыты или переведены на работу в режиме онлайн.