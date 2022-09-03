Родились брат и сестра шехида Отечественной войны.

Об этом руководитель отдела по связям с общественностью Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу написал на своей странице в Facebook.

«В Республиканском перинатальном центре при TƏBİB родились близнецы, которые являются братом и сестрой ставшего шехидом в Отечественной войне Садыка Валиева, который был единственным ребенком в семье», — написал он.

Военнослужащий азербайджанской армии Садык Велиев погиб 3 октября от осколочного ранения в результате обстрела противника при выполнении боевого задания в Физулинском районе.

Соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева Садык Валиев посмертно награжден орденами «Отважный боец», «Участник Отечественной войны», «За освобождение Кельбаджара», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Физули» и медалью «За отвагу».