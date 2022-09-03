«Мы тесно сотрудничаем в рамках партнерства Европейский Союз – Азербайджан. Италия всегда активно поддерживала сближение Азербайджана с Европейским Союзом».

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью корреспонденту итальянской газеты «Il Sole 24 Ore» Роберто Буонджорно.

«Мы построили крупнейший торговый порт на Каспийском море. Сегодня он уже работает на полную мощность, и нам уже необходимо расширить его. Он должен обладать способностью принимать 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров».

Глава государства отметил, что мы построили в Баку судостроительный завод: «Мы можем строить все виды судов, перевозящих нефть и другие грузы с восточного побережья Каспийского моря. Мы построили железные и автомобильные дороги. Растет экспорт из Китая и стран Центральной Азии через Азербайджан, думаю, что рост составляет 20 процентов».

По словам Президента Ильхама Алиева, вся эта работа была проделана до российско-украинской войны: «Эта война стала своего рода сигналом для компаний, находящихся на восточном побережье Каспия, с тем, чтобы они еще более внимательно подошли к данному маршруту. Мы же предлагаем хорошие тарифы и обеспечиваем всю необходимую логистическую поддержку. То есть Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, становится сегодня региональным транспортным центром – не только с Востока на Юг и обратно, но и с Севера на Юг. Транспортный коридор Юг-Север проходит через Азербайджан, варианта иного маршрута нет. Этот коридор, к примеру, представляет значение для российских компаний, так как сегодня из-за санкций они не могут перевозить грузы в европейские пункты. То есть маршрут, ведущий в Иран и к побережью Персидского залива, через Азербайджан становится наиболее привлекательным для российских компаний. То же самое можно сказать о маршруте, который тянется от Персидского залива до России через Азербайджан.

Мы расположены на пересечении двух коридоров – Юг-Север и Восток-Запад. Конечно, это повышает геополитическое значение Азербайджана и позволяет создавать новые рабочие места. Мы считаем, что транспортный коридор Юг-Север будет настолько же важен, насколько коридор Восток-Запад. Для нас они значимы в равной степени, так как оба коридора проходят через нашу территорию».