«Транскаспийский проект обсуждается уже много лет».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 2 сентября в Черноббио в интервью корреспонденту итальянской газеты «Il Sole 24 Ore» Роберто Буонджорно.

Глава государства сказал, что помнит, что этот вопрос обсуждается 15 лет: «Но с практической точки зрения никаких шагов не сделано. Когда мы инициировали строительство Южного газового коридора, мы взяли на себя руководящую роль, создали команду, вели переговоры с зарубежными странами, потребителями, компаниями. Мы также были главным инвестором. Это было так и во время строительства трубопровода из Баку в Джейхан. Хочу сказать, что инициатором этого проекта являются не транзитные страны, а владельцы ресурсов. Транзитные страны могут только оказывать поддержку, предоставлять территорию, становиться совместными инвесторами или принимать плату за транзит. Другими словами, Транскаспийский трубопровод не является проектом Азербайджана. Что касается наших нефтегазовых проектов, то они все реализованы. Сейчас мы реализуем проект, связанный с экспортом электроэнергии в Европу. Транскаспийский проект опирается на ресурсы Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, то это будет их решение. Если они примут такое решение, то мы, конечно, поддержим их. Однако мы не будем здесь инициаторами».