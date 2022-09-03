Военного корреспондента, основателя ресурса WarGonzo, освещающего в том числе спецоперацию в Украине, Семена Пегова задержали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Уточняется, что журналист пытался заселиться в гостиницу, однако его сочли нетрезвым и написали заявление в полицию о поступавших угрозах персоналу.

Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Он угрожал администратору. Не более. Надеемся все разрешится в ближайшее время, говорится в сообщении.

Отметим, что С.Пегов освещал 44-дневную Карабахскую войну с армянской стороны и постоянно дезинформировал читателей ложными сообщениями.