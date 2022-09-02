В сети появилось видео, на котором зафиксированы россияне, сдающиеся в плен бойцам ВСУ.

На видео заметно, как мужчина, которого голоса за кадром называют россиянином, машет над головой белой тряпкой.

Военные колеблются, не является ли это ловушкой со стороны армии РФ. Впрочем, посоветовавшись и внимательно осмотрев позиции противника, они соглашаются: российский солдат действительно машет «белым флагом», сигнализируя, что хочет сдаться в плен.

Примечательно, что рядом с россиянами не было никакой военной техники.: возможно, командование бросило личный состав.