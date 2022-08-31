Чрезвычайный и полномочный посол Японии Вада Джуничи посетил Агдам.

Визит был нацелен на ввод в эксплуатацию восстановленных артезианских скважин в рамках проекта «Восстановление оросительных систем в 9 селах Агдамского района», сообщает АПА.

Посол отметил, что японская сторона будет активно участвовать в восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях: «В прошлом году японская компания подготовила генплан зоны «зеленой энергии» освобожденных территорий. Я неоднократно посещал освобожденные территории, к сожалению, некоторые города разрушены полностью. Я посетил и Шушу. Желаю, чтобы все города были восстановлены и начали развиваться».

Глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов отметил, что для восстановления озеленений, уничтоженных армянами в Агдамском районе, созданы питомники, и через год на территории Агдамского района будут восстановлены зеленые массивы.