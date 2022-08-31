Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок представила новый план выстраивания будущих отношений Европейского союза с Российской Федерацией. Об этом пишет Welt.

Отмечается, что речь в документе идет об укреплении собственной обороны, о поддержке недружественных РФ государств и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права.

Кроме того, в плане прописано, что помощь Украине имеет свою цену, которая может возрасти. В связи с этим старания по стратегическому диалогу должны быть направлены на то, чтобы продемонстрировать, как поддержка Киева «повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны».

Бербок добавила, что она разработала предложение вместе с главой МИД Франции Катрин Колонна. План направили и другим странам-членам Евросоюза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.