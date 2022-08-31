Трехсторонняя рабочая группа в составе представителей Азербайджана, Армении и России существенно продвинулась в вопросе достижения договоренностей по проблематике разблокировки транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС.

«Вопросами разблокирования торговых, экономических, транспортных связей на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она работает ритмично, одновременно, кстати сказать, со встречами по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, буквально на днях состоялись очередные контакты. Эта трехсторонняя рабочая группа, созданная по решению трех президентов от 9 ноября 2020 года, существенно продвинулась в достижении договоренностей. Они, надеюсь, в самое ближайшее время уже будут оформлены. Что особо важно, эта работа проводится не в вакууме, не изолировано, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая проект коридора «Север-Юг», в котором заинтересованы и наши иранские партнеры», — сказал он.

По словам Лаврова, беседа шла о тех дискуссиях, которые продолжаются между Азербайджаном, Ираном и Россией по восстановлению небольшого железнодорожного участка на трассе Решт — Астара. «В сентябре уже планируются контакты профильных специалистов, — добавил он. — Так что, мне кажется, в практическом плане процесс весьма и весьма продвинут, но что касается его глобального и регионального значения, то оно заключается в том числе и в выстраивании логистических цепочек, которые будут независимы от стран, проявляющих неподобающее отношение к интересам своих партнеров в этом регионе будь то Иран, будь то РФ, будь то любая другая страна».

В свою очередь Абдоллахиян отметил, что Иран имеет очень привилегированное геополитическое положение.

«Укрепление транзитных путей, в том числе и диверсифицированных линий «Север-Юг», мы воспринимаем в качестве важного фактора для развития, а также для продовольственной безопасности в этом регионе», — добавил он.

Также глава МИД Ирана выразил готовность страны завершить строительство незаконченного участка Решт — Астара.