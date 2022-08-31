Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Европейский союз принял решение разорвать соглашение с Российской Федерацией об упрощенном визовом режиме, сообщает РИА «Новости».

«Для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», — сказал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что на заседании глав МИД стран Европейского союза не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, так как многие государства, в том числе Венгрия, высказались против запрета.