Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light (CİF) на мировом рынке выросла на 0,25 доллара или 0,24%, до 102,15 доллара.
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Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light (CİF) на мировом рынке выросла на 0,25 доллара или 0,24%, до 102,15 доллара.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
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