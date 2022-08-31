Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает газета Magdeburger Volksstimme.

Шольц утверждает, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины) не может быть и речи», — рассказал Шольц.

По его словам, «сильный и единый ответ Европы» на этот конфликт «удивил Путина». Шольц считает, что Путин не ожидал этого.