Украина шаг за шагом движется к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Сегодня Верховная Рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому союзу. Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС», – сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые «являются фактической реализацией таможенного безвиза».

«Мы сделали это в рекордный срок и совершенно слаженно – все ветви власти. И я хочу поблагодарить всех наших дипломатов, чиновников, депутатов, которые обеспечили этот результат. Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия», – резюмировал президент.