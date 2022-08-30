Российским войскам не удалось захватить всю территорию Донецкой области до конца августа, как этого требовали в Кремле.

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все – несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и «зеков», – отметил президент.

По словам Зеленского, активные боевые действия в настоящее время происходят почти по всей линии фронта – на юге, на Донбассе и в Харьковской области.

«Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на авдеевском направлении. Воинам 53-й и 93-й бригад, защищающие бахмутское направление, защищают мужественно, умно, героически, – подчеркнул президент Украины. – Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции, и кто метко «минусирует» оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы».