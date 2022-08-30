Украинские защитники делают все, чтобы каждый российский захватчик обязательно почувствовал ответ «на страшный террор, который Россия принесла на нашу землю».

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, у российской армии «нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места» на всей временно захваченной территории Украины, «от Крыма до Харьковской области».

«Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем», – сказал президент Украины.

Зеленский призвал украинцев в Крыму «держится подальше» от военных объектов россиян – не находится вблизи российских баз и военных аэродромов.

Президент также попросил жителей полуострова сообщать украинским спецслужбам всю информацию о российских войсках – «чтобы освобождение Крыма произошло быстрее».