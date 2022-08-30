Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил на пресс-конференции, что через несколько недель в странах Европы будет зафиксировано 250 млн случаев COVID-19 с момента начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.

По словам Клюге, всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается осенью и зимой «с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без нее».

«Мы добились больших успехов в борьбе с пандемией. Но вирус по-прежнему широко циркулирует, по-прежнему люди из-за него попадают в больницы, по-прежнему он вызывает слишком много предотвратимых смертей — около 3 000 только за последнюю неделю, что составляет около трети от общего числа зарегистрированных в мире», — рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

Клюге отметил, что большинство стран продолжают внедрять вакцинацию, однако миллионы европейцев остаются непривитыми, в связи с чем необходимо найти способы «добраться до них». При этом в первую очередь стоит уделить внимание повторной ревакцинации самых уязвимых групп населения, в числе которых люди пожилого возраста, люди с ослабленным иммунитетом или с сопутствующими заболеваниями.