Российские миротворцы уже размещены на 4,7-километровом участке нового маршрута Ханкенди-Горус.

Об этом «Арменпресс» сообщила представительница армянских сепаратистов в Карабахе Виктория Петросян.

По ее словам, этот временный участок нового маршрута полностью заасфальтирован, и функционировать он будет в той же логике, как и дорога Ханкенди-Горус-Лачин.

«Новый маршрут уже действует – он будет функционировать до завершения строительства основного участка коридора. Российские миротворцы уже размещены там и контролируют дорогу», — сказала Виктория Петросян.

Она заверила, что дорога в течение всего года будет обслуживаться соответствующими специалистами, и, независимо от погодных условий, никаких проблем с автомобильным движением не будет.