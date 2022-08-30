В России арестован брат «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули) — Намик Салифов, который подозревается в причастности к физическому устранению «вора в законе» Али Гейдарова (Алика Рыжего). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечено, что вместе с «вором в законе» Намиком Салифовым задержан также Ровшан Аббасов.

Али Гейдаров был расстрелян в московском фитнес-клубе в апреле 2021 года. Предполагается, что именно Салифов принял непосредственное решение об убийстве Гейдарова, который мог угрожать его сфере влияния на столичных и подмосковных торговых площадках. Исполнителем убийства, как известно, стал Матлаб Султанов. Ему помогли получить поддельный паспорт и оружие для устранения Рыжего.

Как сообщал РЕН ТВ, приезжий из Азербайджана Матлаб Султанов почти год выслеживал Рыжего. Киллер постоянно посещал фитнес-клуб в своем ЖК – вместе с девушкой, которую, вероятно, использовал в качестве «прикрытия».

В день убийства, 12 апреля, Султанов воспользовался удобным моментом и застрелил криминального авторитета. До этого Гейдаров пережил три покушения. Отмечено и то, что смерть «вора в законе» напрямую может быть связана с расстрелом в августе 2020 года в гостиничном номере в Турции влиятельного вора Лоту Гули. Конфликт между ним и Рыжим начался еще много лет назад, а обострился после истории с задержанием двух киллеров, которых Гули якобы нанял для покушения на Рыжего.

Отметим, что все это время Намик Салифов проживал в Турции.