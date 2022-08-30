Увеличить взаимный товарооборот планируют Казахстан и Азербайджан. Об этом рассказал председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

По его словам, за последние пять лет товарооборот между двумя странами многократно вырос.

«На фоне военных действий между Украиной и Россией растет роль транзита грузов как через Азербайджан, так и Казахстан. В связи с этим мы на первом заседании азербайджано-казахстанского делового совета заключили соответствующие меморандумы с транспортно-логистическими компаниями наших стран. В рамках этих работ планируется также обеспечить синергию портов Актау и Баку», цитирует слова Еренова Trend.

Он уверен, что впереди виднеется потенциал развития отношений в области строительства, в том числе производстве стройматериалов, в энергетике и некоторых других сферах. Предполагается, что азербайджанский бизнес придет к надежным партнерам в Казахстане и наоборот.