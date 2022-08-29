Украинские защитники отбили из-под российской аннексии два села возле Херсона и два — возле Высокополья. Об этом сообщает CNN.

По словам источника издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

«Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из «ДНР» и «ЛНР», они сбежали. За ними бежал российский десант», — сказал он.

Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Источник сообщил, что названия сел — Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

«Многие из них (россиян) были убиты и захвачены в плен, и много военной техники (было уничтожено). Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель — Херсон», — сказал источник.