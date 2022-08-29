Атомная программа является правом Тегерана, и убийства Израилем иранских ученых не остановят ее развитие. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции президент Ирана Эбрахим Раиси, передает ТАСС.

«Ядерная программа — это право Ирана. Никто не может его у нас отобрать», — сказал он.

По словам президента, «угрозы Израиля не сработали и не сработают». «Убийства ученых-ядерщиков и наших героев были направлены на то, чтобы мы остановили [атомную программу], но мы этого не сделали, — отметил он. — Никакие действия Израиля нас не остановят».