Турция с 7 октября текущего года планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит ей увеличить ежегодные доходы с $40 млн до $200 млн. Об этом сообщает в понедельник газета Sabah со ссылкой на источники в Минтрансе Турции.

Издание отмечает, что повышение сборов, в частности за маяк, медобслуживание, эвакуацию торговых судов, предусмотрено Конвенцией Монтрё от 1936 года, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Sabah пишет, что благодаря ликвидации прежней системы взимания сборов, которая была введена в 1983 году, будет устранена «несправедливость», с которой Турция сталкивалась на протяжении 39 лет.

Газета напоминает, что сборы еще при подписании Конвенции Монтрё были определены во французском франке (жерминаль), составлявшем $0,80. Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму. В связи с этим стоимость сборов, оцениваемая во франке, была увеличена в пять раз, до $4, пишет турецкая газета.