В столице Грузии городе Тбилиси вспыхнул лесной пожар, сообщает АПА.
К тушению пожара, начавшегося в горной местности на юге столицы, привлечено большое количество пожарных.
Из-за пожара в городе наблюдается дым и пепел.
В столице Грузии городе Тбилиси вспыхнул лесной пожар, сообщает АПА.
К тушению пожара, начавшегося в горной местности на юге столицы, привлечено большое количество пожарных.
Из-за пожара в городе наблюдается дым и пепел.
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