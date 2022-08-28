Тело гражданина Индии с многочисленными ранениями и увечьями обнаружено у павильона стройматериалов в Ереване, сообщает «Спутник-Армения».

Сообщение о преступлении поступило в полицию рано утром 28 августа. Инцидент произошел на улице Давид Бек, административный район Эребуни. Прибывшие к месту трагедии правоохранители обнаружили тело молодого мужчины со множественными травмам на голове, рядом лежал металлический лом со следами крови. По информации издания, убитый учился в одном из ереванских вузов. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.