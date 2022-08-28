Азербайджан является новым поставщиком газа в Европейский союз, об этом говорится в аналитической статье, опубликованной на сайте телеканала Euronews.

ЕС прилагает все усилия для поиска новых поставщиков природного газа. Брюссель уже провел переговоры с США, Катаром, Норвегией, Алжиром и Израилем. Азербайджан согласился увеличить объемы поставок на 50%. Газ доставляется по трубопроводу через Турцию и Болгарию.

Отмечается, что в ситуации с газовым кризисом, страны ЕС могут поддержать друг друга, заключая соглашения о газообмене и перераспределении внутри европейской сети на принципах солидарности: “Пока таких соглашений мало: так Германия подписала соглашения только с энергетически самодостаточной Данией и с Австрией. Наиболее вероятно, что правительствам каждой из стран ЕС придется самостоятельно обеспечивать газом свои внутренние рынки“.

“Некоторые страны ЕС уже избавились от зависимости от российского газа. Италия, например, заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Катаром и Азербайджаном. В результате доля импорта российского газа уже снизилась в этой южноевропейской стране до 21% от общих энергетических потребностей. Положение Испании и Португалии ещё лучше: они в значительной степени независимы от газа из России и даже сами поставляют природный газ в другие страны ЕС. Испания играет все более важную роль на европейском рынке сланцевого газа: на Пиренейском полуострове расположено шесть терминалов СПГ. Франция также старается не отставать от соседей: здесь введено в строй три терминала СПГ. До сих пор Франция импортирует большую часть природного газа из Норвегии — по трубопроводу по дну Северного моря в Дюнкерк. Дания и Швеция в значительной степени сами обеспечивают свои потребности в энергетике“, — говорится в статье.

По данным, за первые месяцы войны в Украине экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 48%, но за этот же период российский экспорт в страны ЕС вырос на 68% — за счет роста цен на нефть и газ: “Снижение зависимости европейских рынков от российского газа — не только предмет многочисленных санкционных пакетов против РФ, но и сюжет горячих дискуссий на сессиях Европарламента в Брюсселе. Некоторые страны ЕС принципиально готовы отказаться от импорта природного газа из России хоть завтра. Но для других это серьёзный вопрос в области импортозамещения: какие альтернативные источники энергии они смогут использовать в долгосрочной перспективе? А главное, что касается краткосрочной перспективы, где брать газ, если не из проложенных из России трубопроводов?

Более детальный анализ поставок газа в страны ЕС показывает, что проблема поиска альтернатив не так уж сложна и уже решается крупными импортерами газа”.