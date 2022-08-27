Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, согласно исследованию фонда «Общественное мнение».
Всего 12% опрошенных заявили, что «скорее не доверяют» ему.
81% россиян считает, что Путин на своем посту работает «скорее хорошо», 10 процентов — что «скорее плохо».
Какие могут быть опросы в полицейском государстве, где за слово могут посадить на 5 лет? Если даже 50% доверяют ему, то когда их отовсюду гонят и закрывают перед ними двери, пусть не обижаются, если вы за кровь и фашизм, вы будете изгоями, возитесь в своем свинарнике.