Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, согласно исследованию фонда «Общественное мнение».

Всего 12% опрошенных заявили, что «скорее не доверяют» ему.

81% россиян считает, что Путин на своем посту работает «скорее хорошо», 10 процентов — что «скорее плохо».