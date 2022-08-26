Посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии по техническим причинам приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия.

В Германии их не будут оформлять с 29 августа, в остальных упомянутых странах — с 26-го. Срок приостановки — неопределенный. В посольстве Турции отметили, что выдача приостановлена «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации».

Уже записавшиеся на прием граждане смогут подать заявление на паспорт сроком действия пять лет либо отменить или перенести запись. В посольствах напомнили, что такой документ не может быть оформлен в дополнение к уже имеющемуся загранпаспорту.