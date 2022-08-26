Пожар, начавшийся вчера в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района, локализован.

Начальник Масаллинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС Габиль Нематов, распространение огня на более обширную территорию предотвращено. По предварительной информации, огнем охвачено 5,5 га из 8204 га лесополосы, сообщает АПА.

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МЧС продолжает осуществлять неотложные мероприятия по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района.

К тушению огня привлечены соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.