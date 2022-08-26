Россиянка Алена Славко рассказала изданию «Лента.ру», что во время поездки в Европу она столкнулась с русофобией. Так, в Норвегии неизвестные нацарапали на ее машине слово «убийцы».

Женщина отправились из Беларуси в Латвию, оттуда в Швецию и Норвегию на своем автомобиле, ее сопровождала семья. Такое же путешествие они совершили четыре года назад.

По словам россиянки, инцидент с машиной произошел в Норвегии, вне туристических зон. Рядом с автомобилем на необорудованной парковке стояли другие транспортные средства, все — с европейскими номерами.

«Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте — надпись», — рассказала Славко.

При этом туристка рассказала, что не чувствовала по отношению к себе негативного отношения со стороны европейцев во время поездки.