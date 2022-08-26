Россия продолжает нести потери в войне в Украине – за полгода противостояния ВСУ уже уничтожили около 46 250 вонных, 1 936 танков, 4 251 боевую бронированную машину и 1 040 артиллерийских систем, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:
личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано
танков ‒ 1 936 (+7) ед
боевых бронированных машин ‒ 4 251 (+6) ед
артиллерийских систем – 1 040 (+3) ед
РСЗО – 272 (+0) ед
средств ПВО – 148 (+0) ед
самолетов – 234 (+0) ед
вертолетов – 202 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) ед
крылатых ракет – 196 (+0) ед
кораблей/катеров – 15 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) ед
специальной техники – 99 (+0) ед
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