Россия продолжает нести потери в войне в Украине – за полгода противостояния ВСУ уже уничтожили около 46 250 вонных, 1 936 танков, 4 251 боевую бронированную машину и 1 040 артиллерийских систем, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано

танков ‒ 1 936 (+7) ед

боевых бронированных машин ‒ 4 251 (+6) ед

артиллерийских систем – 1 040 (+3) ед

РСЗО – 272 (+0) ед

средств ПВО – 148 (+0) ед

самолетов – 234 (+0) ед

вертолетов – 202 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) ед

крылатых ракет – 196 (+0) ед

кораблей/катеров – 15 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) ед

специальной техники – 99 (+0) ед