Власти Казахстана начали работу по переводу 250 зарубежных компаний, ушедших из России, на казахстанский рынок. Об этом сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью порталу Tengrinews.kz.

По его словам, 45 иностранных компаний уже согласились перейти на рынок Казахстана. Политик уточнил, что речь идет в основном об организациях из несырьевых секторов, таких как Skoda, GE Healthcare, Philips.

Премьер уверен, что приход этих компаний позволит увеличить инвестиционные проекты в Казахстане.

Смаилов добавил, что американская компания Honeywell, выпускающая электронные системы управления и автоматизации, уже открыла свое производство в Алма-Ате.