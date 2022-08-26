Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия думает, что этой зимой поставит на колени Европу или Украину, то это провальный расчет.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

«Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки уже превысили уровень 3300 долларов за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика имеет действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия», — отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация «очень опасная и острая», но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться и защититься.