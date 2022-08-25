В заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филипа Рикера на должность главного советника по переговорам на Кавказе продемонстрирован подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе, что вызывает удивление, заявили в МИД.

«Позиция Азербайджана по поводу Минской группы неоднократно высказывалась и четко излагалась на самом высоком уровне. Попытки «реанимировать» практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.