В Иране сегодня стартовали двухдневные учения, в которых военные задействовали более 150 беспилотников различных типов, сообщает «Интерфакс».

К маневрам привлечены БПЛА из состава сухопутных сил Ирана, ВМС, ВВС и подразделений противовоздушной обороны. В первый день учений разведывательные беспилотники занимались патрулированием, наблюдали за границами страны и идентифицировали ряд целей.

Представитель учений адмирал Махмуд Мусави заявил, что такие беспилотники как Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Yazdan и Mohajer-6 проводили операции вдоль границ страны и над международными водами.

В свою очередь Tasnim отмечает, что в зону учений вошла вся территория Ирана.

В ходе маневров военные проверят эффективность вооружений беспилотников, дальность полета БПЛА и системы их управления.