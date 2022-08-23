Украина надеется, что уже до конца 2024 года будет готова к вступлению в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров отметил, что в июне удалось добиться чтобы, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт. С июля заработал «транспортный безвиз», и на сегодня выполнено уже около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС.

«До конца года будет введен «таможенный безвиз». Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь», — добавил он.