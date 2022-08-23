Политическая ангажированность и линия поведения главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси является главным препятствием для достижения договоренностей по возобновлению иранской ядерной сделки в формате Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом пишет портал Nour News со ссылкой на источник, близкий к Высшему совету по национальной безопасности Ирана.

По мнению собеседника, гендиректор агентства «продолжает придерживаться политизированной и не имеющей отношения к технической стороне проблемы позиции, что всегда было одним из главных препятствий для разрешения имеющихся разногласий».

Отмечается, что на этапе переговоров, когда стороны пытаются финализировать договоренности по восстановлению СВПД, Гросси «в очередной раз встает в оппозицию». Так, пишет портал, он снова просит Тегеран предоставить информацию, когда «Иран уже дал всю необходимую информацию и доступ для МАГАТЭ» на свои объекты.

«Он опять включает оппозиционера, несмотря на продемонстрированные Ираном благие намерения, и делает это на основании незадокументированных отчетов, полученных от израильской стороны», — считает собеседник агентства.

Таким образом, заключает портал, Гросси «с его неконструктивной позицией остается главным препятствием перед финализацией переговоров о снятии санкций с Ирана».