Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США воодушевлены некоторыми пунктами ответа Ирана на предложения ЕС о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, однако остаются спорные вопросы. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы воодушевлены тем фактом, что Иран, судя по всему, отказался от некоторых своих требований, которые не имели никаких шансов на успех <…>, но все еще есть некоторые спорные вопросы, которые должны быть разрешены <…>», — сказал он.

По словам Прайса, в Вашингтоне все еще изучают ответ Ирана на предложения ЕС. Он подчеркнул, что США постараются дать ответ как можно скорее.