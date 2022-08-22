С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 45 400 военнослужащих.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных РФ., говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 22 августа ориентировочно составили:

личного состава — около 45400 (+200) человек ликвидировано;

танков — 1919 (+7);

боевых бронированных машин — 4230 (+6);

артиллерийских систем — 1032 (+4);

РСЗО — 266 (+0);

средства ПВО — 145 (+4);

самолетов — 234 (+0);

вертолетов — 198 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 815 (+9);

крылатые ракеты — 194 (+4);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3149 (+6);

специальной техники — 99 (+0).