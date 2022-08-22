С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 45 400 военнослужащих.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных РФ., говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 22 августа ориентировочно составили:
личного состава — около 45400 (+200) человек ликвидировано;
танков — 1919 (+7);
боевых бронированных машин — 4230 (+6);
артиллерийских систем — 1032 (+4);
РСЗО — 266 (+0);
средства ПВО — 145 (+4);
самолетов — 234 (+0);
вертолетов — 198 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 815 (+9);
крылатые ракеты — 194 (+4);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3149 (+6);
специальной техники — 99 (+0).
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