В ходе «спецоперации» российские Вооруженные силы трижды применили высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», они показали блестящие характеристики, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Она (ракета «Кинжал») применялась у нас во время «спецоперации» трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».