Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если глава Кремля Владимир Путин будет на нем присутствовать.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, пишет Bloomberg.

«Как президент Байден публично заявил, он не считает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет свою войну против Украины», — заявили в Вашингтоне.

Но если Путин все таки приедет на саммит «Большой двадцатки», США считают, что Зеленский тоже должен принимать в нем участие.

В Совете нацбезопасности настаивают на том, чтобы Зеленский принимал участие в саммите, оставляя открытой возможность того, что президент Украины мог бы присоединиться виртуально, а не лично.