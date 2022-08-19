В Беларуси пограничники отметили значительное увеличение количества автомобилей, выезжающих в страны Евросоюза, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госпогранкомитета.

Количество машин, по информации ведомства, выросло в пять раз только за последнюю неделю.

«С начала недели количество легковых авто на въезд в ЕС увеличилось почти в пять раз, а грузовых — в 1,5 раза», — уточнили в ГПК.

Скопление легкового транспорта за прошедшие сутки, по его данным, фиксировалось на польском и литовском направлениях.

Сопредельные контрольные службы в пунктах пропуска Тересполь в Бресте и Бобровники в Берестовице зафиксировали 36% и 67% авто от установленной нормы соответственно. В литовском Мядининкае в Каменном Логе этот показатель равен 48%.