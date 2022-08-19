Эстония внесет предложение в Еврокомиссию (ЕК) о введении нового, восьмого пакета санкций против России. Об этом говорится на сайте эстонского МИД.

«Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации», — сказано в сообщении.

МИД Эстонии также предлагает ограничить поездки российских граждан в Европу. В пресс-релизе приводятся слова министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, который заявил, что Эстония работает над достижением консенсуса по всей шенгенской зоне.