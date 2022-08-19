Назначен новый посол Азербайджана в Аргентине.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, Рамзи Казым оглу Теймуров назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике.
Другим распоряжением главы государства Р.Теймуров был отозван с должности Чрезвычайных и полномочных послов Азербайджанской Республики в Республике Корея и Монголии.
Рашад Интигам оглу Новруз Теймуров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бразилии.
Эльхан Полухов отозван с должности полномочного представителя Азербайджана при Ассоциации стран Карибского бассейна.
Насими Агаев отозван с должности генерального консула Азербайджана в городе Лос-Анджелес (Соединенные Штаты Америки).
Рамин Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Корейской Республике.
Эльхан Джахангир оглу Гахраман отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Государстве Кувейт.
Яшар Теймур оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Республике Куба.
Эмиль Зульфугар оглу Керимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кувейте.
Руслан Новруз оглу Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Куба.
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