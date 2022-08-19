В отношении Заура Мирзаева, распространившего в соцсетях кадры в связи с МЧС, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Trend со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

По уголовному делу, начатому в следственном управлении Генеральной прокуратуры, Заур Мирзаев был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с распространившимися в ряде СМИ и соцсетях фото- и видеокадрами касательно сотрудников МЧС.