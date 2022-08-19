Актёры из «Властелина колец» записали видеоролик в поддержку организации UAnimals, которая вывозит животных из зоны боевых действий в Украине. В своём обращении актёры попросили украинцев не называть россиян орками.

«Я был Сауроном во «Властелине колец», но даже я шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы. От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться к вам с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет!», — сказал актёр Сала Бэйкер.

По словам Бэйкера, орки уже давно не практикуют «варварские методы войны», «не стреляют в женщин и детей», а также «не крадут стиральные машины». Помимо этого, актёр призвал зрителей помогать пострадавшим из-за боевых действий животным.