Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал переброску трех российских истребителей МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. На фоне происходящего он подчеркнул, что НАТО не представляет угроз для России, в связи с которыми ей пришлось бы предпринимать дополнительные шаги по стратегическому сдерживанию, сообщает ТАСС.

«Я видел объявление Российской Федерации о перебазировании их сил. Они, конечно же, представили это как вопрос обороны и сдерживания. Это, конечно же, нонсенс: перед Россией не стоит угроза со стороны НАТО», — заявил он.