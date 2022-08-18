Европейская Комиссия выделит $21 млн США программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны. Об этом сообщается на сайте представительства ЕС в Украине.

«Средства также будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз, а также для ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов», — говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани указала, что нужен быстрый ремонт инфраструктуры, «особенно в условиях, когда надвигается суровая зима».

«Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти будет необходимая работающая инфраструктура», — отметил, в свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.