Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с премьером Израиля Яиром Лапидом и извинился перед ним за заявление палестинского президента Махмуда Аббаса о холокосте. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

В ходе телефонного разговора Шольц подчеркнул, что решительно осуждает любые попытки отрицания или релятивизации холокоста. В публикации сообщается, что для немецкого канцлера важно было «лично прояснить это для премьер-министра Израиля, а не только объявить публично».