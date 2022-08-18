Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил о том, что, согласно военной доктрине России, применение сил ядерного реагирования возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.

«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу», – заявил Нечаев.

Он также добавил, что российская сторона исходит из того, что страны Запада «отдают себе отчет» в том, к чему может привести «нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия».